Wisselend beeld Wall Street na rentestap Fed

Het belangrijkste tarief komt door de verhoging op een bandbreedte van 1,25 procent tot 1,5 procent. De financiële markten hielden over het algemeen al wel rekening met de verhoging.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een winst van 0,3 procent op 24.585,43 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2662,85 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 6875,80 punten.

De Fed handhaafde verder zijn verwachtingen voor de inflatie. Qua economische groei zag de koepel de toekomst iets zonniger in. De centrale bank gaat voor 2018 uit van nog eens drie rentestappen. Een jaar later zouden er nog twee moeten volgen. De in februari afzwaaiende Fed-preses Janet Yellen denkt niet dat het beleid onder haar opvolger Jerome Powell drastisch zal wijzigen.

Honeywell

Industrieconcern Honeywell won 1,3 procent nadat het de boeken opende. Het concern verhoogde opnieuw zijn financiële verwachtingen voor heel 2017. Ook volgend jaar denkt het bedrijf de omzet en winst verder op te kunnen voeren. Daarnaast werkt het bedrijf aan een opsplitsingsplan.

Verder maakte Apple bekend 390 miljoen dollar te investeren in de Amerikaanse lenzenmaker Finisar. Dat bedrijf produceert onder meer lasers, zoals die worden gebruikt in iPhones voor gezichtsherkenning. Het aandeel Apple won 0,3 procent. Finisar won bijna een kwart aan beurswaarde.

Lumentum

Lenzenmaker Lumentum speelde bijna 3 procent aan beurswaarde kwijt. Lumentum was marktleider op het gebied van 3D-sensoren en staat de boek als grootste concurrent van Finisar. Naar verluidt is Apple tot nog toe een van de grootste klanten van het concern. Ook bij andere branchegenoten was sprake van reuring. II-VI verloor 3,2 procent. Oclaro liftte juist mee op het succes van Finisar en zag zijn beurswaarde dik 6 procent stijgen.

Verder verwerkten beleggers de verkiezingsuitslag in de staat Alabama, waar een Democraat de nieuwe senator wordt.

De euro was 1,1824 dollar waard, tegen 1,1767 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 56,70 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 62,54 dollar per vat.