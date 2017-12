Opvallend verlies aandeel Altice in lagere AEX

Ook elders in Europa deden graadmeters een stapje terug. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op woensdag, terwijl ook al met een schuin oog wordt uitgekeken naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag.

De AEX-index sloot met een verlies van 0,4 procent op 550,56 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 826,81 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Altice

Altice was veruit de grootste daler in de AEX. Zoals wel vaker de afgelopen tijd was de handel in het aandeel er een van uitersten. Eerder op de dag stond Altice, dat gebukt gaat onder een aanzienlijke schuldenlast, nog bij de sterkste stijgers.

Sinds vorige maand speelde het bedrijf meer dan de helft van zijn beurswaarde kwijt. De afgelopen dagen zat het aandeel juist weer in de lift.

Gemalto

Gemalto (3,1 procent) was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. Volgens kenners zal de digitaal beveiliger het overnamevoorstel van Atos waarschijnlijk afwijzen. Het bod van 46 euro per aandeel is laag vergeleken met de koershistorie van het bedrijf en eerdere overnames in de sector.

Bij de kleinere bedrijven dikte Advanced Metallurgical Group (AMG) 4,5 procent aan. De raad van toezicht van de metalenspecialist stemde in met de vergroting van de productiecapaciteit voor lithium bij de Mibra-mijn in Brazilië.

Inditex

In Madrid kreeg Inditex er 1,7 procent bij. Het Spaanse moederbedrijf van ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear is de belangrijke periode rond de feestdagen goed begonnen. De verkopen in de eerste weken van het vierde kwartaal stegen met 13 procent. In Londen won Dixons Carphone 8,5 procent, na publicatie van halfjaarresultaten en een nieuwe strategie.

Verder ging het aandeel van woongigant Steinhoff, dat geplaagd wordt door een boekhoudschandaal, in Frankfurt 12 procent onderuit na een analistenrapport dat negatief uitpakte voor obligatiehouders van het bedrijf.

De euro was bij de slotbel 1,1767 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 56,82 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 62,63 dollar per vat.