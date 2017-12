Japanse aandelenbeurs eindigt met verlies

Ook werd gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag. De meeste andere beurzen in het Verre Oosten lieten kleine winsten zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent in de min op 22.758,07 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Murata Manufacturing en Taiyo Yuden, de Japanse toeleveranciers van Apple, verloren tot 2,7 procent na de koersdaling van de iPhone-maker. Ook de chipbedrijven verloren terrein. Advantest, Tokyo Electron en Sumco leverden tussen de 1,4 procent en 5,2 procent in.

De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1 procent. De beurs in Shanghai steeg 0,4 procent.

De All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent. Het aandeel van het Australische vastgoedfonds Westfield won bijna 14 procent, na het bod op de onderneming door zijn Frans-Nederlandse branchegenoot Unibail-Rodamco.