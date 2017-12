Wall Street sluit handelsdag met winst

De tweedaagse beleidsvergadering begon dinsdag.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,5 procent hoger op 24.504,80 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2664,11 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6862,32 punten, onder druk van minnen voor onder meer Facebook en Apple.

De Fed gaat de rente naar alle waarschijnlijkheid verder verhogen. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de toelichting op het besluit en de nieuwe prognoses van de Amerikaanse centrale bank voor de economische groei en inflatie. Mogelijk valt daaruit meer op te maken over het tempo waarin de rente de komende jaren wordt verhoogd.

De financiële fondsen stonden bij de winnaars in aanloop naar het rentebesluit. Grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo en Goldman Sachs tekenden plussen tot 3 procent op.

Boeing ging 2,4 procent vooruit. De vliegtuigmaker gaat zijn aandeelhouders belonen. Naast het verhogen van zijn inkoopprogramma van aandelen beloofde het concern ook meer dividend uit te zullen keren. Boeing verhoogt al jaren op rij zijn kwartaaldividend, maar deze verhoging was meer dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

Tesla

Tesla won 3,7 procent. PepsiCo heeft een order geplaatst voor honderd elektrische vrachtwagens van Tesla. Het moederbedrijf van onder meer Pepsi en Lay's wil met de trucks snacks en drankjes vervoeren van fabrieken naar distributiecentra en direct naar winkels.

Ook waren er nog wat macro-economische cijfers. Zo gingen de Amerikaanse producentenprijzen in november iets sterker omhoog dan door economen was verwacht. De prijzen die Amerikaanse fabrikanten vragen voor hun producten klommen op maandbasis met 0,4 procent, terwijl was gerekend op een stijging met 0,3 procent. Verder werd bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS het hoogste niveau heeft bereikt sinds 1983.

De euro was 1,1746 dollar waard, tegen 1,1724 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 57,26 dollar. Brentolie daalde 1,7 procent in prijs tot 63,57 dollar per vat.