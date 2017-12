Aandeel Gemalto uitblinker in hogere AEX

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco, dat een miljardenbod deed op Westfield, werd juist flink lager gezet bij de hoofdfondsen op het Damrak.

De AEX eindigde 0,8 procent hoger op 552,87 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 828,58 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs werden winsten tot 0,8 procent behaald.

Gemalto

Gemalto werd bijna 35 procent meer waard in de AEX. De Franse branchegenoot Atos heeft een bod van 4,3 miljard euro uitgebracht op zijn in Amsterdam genoteerde rivaal.

Gemalto is voor het eerst op 28 november benaderd met het bod, maar ging nog niet op de uitgestoken hand in. Het bedrijf zegt het bod te bestuderen. Het aandeel Atos ging in Parijs ruim 7 procent vooruit.

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco was de grootste daler met een min van meer dan 4 procent. Het Frans-Nederlandse vastgoedconcern wil zijn Australische branchegenoot Westfield overnemen voor omgerekend bijna 21 miljard euro.

Het bod wordt gesteund door het bestuur en de commissarissen van Westfield. Het is de grootste overname in Australië ooit.

PostNL

In de MidKap voerde postbedrijf PostNL de stijgers aan met een koerswinst van 4,4 procent na een adviesverhoging door JPMorgan. Technologiegroep TKH was de sterkste daler bij de middelgrote fondsen met een verlies van 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 zette Beter Bed de daling voort met een min van 0,3 procent. Kepler Cheuvreux verlaagde het advies voor de beddenverkoper. Het aandeel zakte een dag eerder al 7,6 procent na een winstwaarschuwing.

Steinhoff

In Frankfurt herstelde Steinhoff verder met een koerssprong van bijna 28 procent. De geplaagde woongigant won maandag al bijna 25 procent.

Vorige week zag Steinhoff nog bijna 80 procent aan beurswaarde verdampen door een boekhoudschandaal en het vertrek van de topman.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegen 1,1797 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 57,50 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 64,05 dollar per vat.