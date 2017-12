Japanse beurs sluit met klein verlies

Beleggers namen geen risico's meer in afwachting van de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente zal gaan verhogen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent lager op 22.866,17 punten. De financiële bedrijven waren wel weer in trek bij beleggers. Mitsubishi UFJ Financial Group klom 2,3 procent, effectenhuis Nomura Holdings won 1,2 procent en verzekeraar Dai-ichi Life Holdings dikte 0,8 procent aan.

De Kospi in Seoul leverde 0,5 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent in de min. De beurs in Shanghai verloor 0,7 procent ondanks een sterker dan verwachte groei van nieuwe leningen in China.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent onder aanvoering van de oliebedrijven. Santos, Oil Search en Woodside stegen tussen 1 en 1,7 procent. De prijs van een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds 2015 weer boven de 65 dollar. De prijs zit in de lift omdat een belangrijke pijpleiding defect is.