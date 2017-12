Gemalto bestudeert ongevraagd bod van branchegenoot Atos

Atos heeft 4,3 miljard euro over voor Gemalto en zei maandag dat het met de openbaarmaking van zijn prijs Gemalto zover krijgt om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Gemalto is voor het eerst op 28 november benaderd met het bod, maar ging vooralsnog niet op de uitgestoken hand in.

Het aandeel Gemalto sloot maandag op het Damrak op 33,89 euro. Het bod van 46 euro per aandeel in contanten ligt daar 36 procent boven en kan door Atos worden gefinancierd uit bestaande middelen.

Gemalto is gespecialiseerd in het maken van chips en software voor beveiliging. Die worden onder meer toegepast in paspoorten en auto's. Gemalto is ook de grootste maker van simkaarten voor mobiele telefoons, een markt die erg onder druk staat.