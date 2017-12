Altice straalt op groen Damrak

Beleggers waren verder in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) later in de week.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent in de plus op 548,41 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 824,20 punten.

Elders in Europa werden evenmin grote uitslagen genoteerd door de belangrijkste beursgraadmeters. De beurs in Londen won 0,8 procent. Parijs en Frankfurt leverden beide 0,2 procent in.

Altice

Altice eindigde fier bovenaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 11,1 procent. Het van oorsprong Franse bedrijf ging de laatste tijd flink omlaag door zorgen over de schuldenlast van de onderneming na tegenvallende kwartaalcijfers.

Ook digitaal beveiliger Gemalto en biotechnoloog Galapagos deden het met winsten van respectievelijk 4,4 en 3,5 procent goed. DSM, Heineken en Aalberts Industries sloten onderaan met een min van 0,6 procent.

Arcadis

In de MidKap was Arcadis de grote winnaar met een plus van 5 procent. Het advies- en ingenieursbureau ging vrijdag stevig omlaag na een bericht dat het bedrijf veel dieper in de financiële problemen zou zitten dan het aangeeft.

Volgens analisten van NIBC zorgde die koersval nu voor ''een mooi instapmoment''.

Bij de kleinere bedrijven verloor Beter Bed 7,6 procent na een waarschuwing voor een daling van het resultaat in 2017. Het bedrijf kampt met een verminderde vraag naar schuimmatrassen in Duitsland wegens wegens ophef over mogelijk te hoge concentraties van een giftige stof.

Steinhoff

In Frankfurt toonde ook Steinhoff herstel. De geplaagde woongigant vroeg steun aan investeerders nu het bedrijf voor cruciale gesprekken staat met banken en dikte bijna een kwart in beurswaarde aan.

Steinhoff verloor afgelopen week bijna 80 procent aan beurswaarde.

Euro en olie

De euro was 1,1797 dollar waard, tegen 1,1762 dollar bij het beursslot op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 57,82 dollar.

Brentolie werd met 1,1 procent gestuwd door het sluiten van een belangrijke pijpleiding tot een prijs tot 64,58 dollar per vat.