Wall Street hoger in afwachting van rentebesluit Fed

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent boven het recordniveau van vrijdag op 23.386,03 punten. De bredere S&P 500, die vrijdag ook al een record brak, kreeg er 0,3 procent bij op 2.659,99 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent naar 6.875,08 punten.

De politie in New York bevestigde dat de ontploffing in het hart van het stadsdeel Manhattan veroorzaakt werd door een man die een bom bij zich had. De man is gewond en is aangehouden.

Technologiereus Apple steeg 2 procent na bevestiging van het nieuws dat het muziekapp Shazam overneemt. Naar verluidt werd Shazam gewaardeerd op ongeveer 400 miljoen dollar. Verder dikten chipbedrijven weer wat aan na de verliezen van de afgelopen tijd. Zo kregen AMD en Nvidia er tot 2,2 procent bij.

Mattel

Speelgoedfabrikant Mattel verlaagde zijn verwachtingen voor het feestdagenseizoen. Het bedrijf kreeg daardoor direct afwaarderingen van kredietbeoordelaars aan de broek, maar boekte desondanks een koerswinst van 2,2 procent.

Beursbedrijf Cboe Global Markets steeg 0,9 procent. Via een platform van Cboe is zondag voor het eerst de handel in futures van bitcoins begonnen. De handel in futures dreef de prijs van de bitcoins na de dip van afgelopen weekend direct weer flink op.

Telecom- en kabelconcern Verizon won 1,5 procent na het nieuws dat er een overeenkomst is gesloten met de National Football League (NFL) over streamen van live wedstrijden op mobiele telefoons. Daar zou een bedrag van ruim 1,5 miljard dollar mee zijn gemoeid.

Monsanto

Maker van landbouwbestrijdingsmiddelen Monsanto sloot 0,4 procent hoger na berichten dat Brussel dwarsligt bij de overname door chemiereus Bayer. Volgens persbureau Bloomberg maakt de Europese commissie wellicht volgende week zijn bezwaren bekend.

De euro was 1,1769 dollar waard, tegen 1,1797 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 58,02 dollar. Brentolie werd gestuwd door het sluiten van een belangrijke pijpleiding en steeg 2,1 procent in waarde tot 64,71 dollar per vat.