Nikkei begint nieuwe handelsweek met winst

De aandacht van de beleggers ging vooral uit naar de start van de handel in futures op de populaire cryptomunt bitcoin. Daarnaast werd uitgekeken naar de beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank later in de week.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger op 22.938,73 punten. De financiële bedrijven waren in trek bij beleggers. Verzekeraar T&D Holdings, Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group stegen tussen de 1,3 procent en 2,3 procent.

Obayashi Corporation kelderde bijna 7 procent. Volgens de zakenkrant Asahi wordt de Japanse bouwer verdacht van fraude bij het verkrijgen van de contracten voor de bouw van de spoorlijnen van de Japanse magneettrein.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,3 procent.

Samsung Heavy Industries verloor 0,5 procent na de benoeming van een nieuwe topman. De Zuid-Koreaanse scheepsbouwer leed vrijdag het grootste dagverlies ooit na een winstalarm.