Wall Street met winst het weekeinde in

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 24.329,16 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij en eindigde op 2651,50 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent naar 6840,08 punten.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie is in november verder toegenomen, zij het wat minder sterk dan economen vooraf hadden becijferd. De banengroei is een belangrijke indicator waar de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, zijn rentebeleid op baseert. Kenners gaan ervan uit dat de Fed volgende week de rente verhoogt.

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen in de VS is deze maand gedaald, bleek uit een voorlopige meting door de universiteit van Michigan. Economen gingen er in doorsnee van uit dat het sentiment in december juist licht zou zijn verbeterd.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen op Wall Street was software- en technologiereus Microsoft met een plus van 2 procent. Frisdrankproducent Coca-Cola was hekkensluiter in de Dow met een verlies van 1 procent, na een kritisch analistenrapport van Bernstein.

Teva was een opvallende stijger met een winst van ruim 7 procent. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de kwakkelende Israëlische farmaceut tussen de 5000 en 10.000 banen te schrappen om de kosten met 1,5 tot 2 miljard dollar omlaag te brengen.

Vuurwapenfabrikant

Vuurwapenfabrikant American Outdoor Brands schoot bijna 10 procent omlaag. Het moederbedrijf van Smith &Wesson kwam met teleurstellende kwartaalcijfers. De resultaten van voedseldistributeur United Natural Foods werden beter ontvangen. Dat aandeel kreeg er 0,4 procent bij.

De euro was 1,1767 dollar waard, tegen 1,1762 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 57,34 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder en werd verhandeld voor 63,36 dollar per vat.