Banken in trek op positieve beursdag

Nieuwe regels waar de kapitaalbuffers van banken aan moeten voldoen, pakken volgens kenners gunstiger uit voor de sector dan vooraf was gedacht.

In Amsterdam sloot de AEX-hoofdindex 0,5 procent hoger op 547,22 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 820,86 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen 0,3 en 0,8 procent omhoog.

Brexit

De FTSE in Londen won 1 procent. Het eerste brexitakkoord over de voorwaarden waaronder Groot-Brittannië de Europese Unie kan verlaten, werd daar positief ontvangen. De overeenkomst maakt de weg vrij voor verdere onderhandelingen over de toekomstige handelsbetrekkingen.

Banken

ABN AMRO was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 5,3 procent, gevolgd door ING dat 2,1 procent won. De nieuwe kapitaalregels voor banken laten volgens analisten meer financiële ruimte over dan voorzien voor bijvoorbeeld dividendbetalingen of fusies en overnames.

Ook elders in Europa deden bankaandelen het goed. In Frankfurt wonnen Deutsche Bank en Commerzbank respectievelijk 3,3 en 1,9 procent. In Parijs werden Société Générale, BNP Paribas en Crédit Agricole 2,3 tot 3,9 procent meer waard.

Telecom

Onder aan de AEX bungelde het toch al geplaagde telecomconcern Altice met een min van 2,6 procent. Branchegenoot KPN verloor 2,3 procent na een adviesverlaging door analisten van Barclays.

Arcadis

In de MidKap leverde Arcadis 5,5 procent in. Het advies- en ingenieursbureau zit veel dieper in de financiële problemen dan het aangeeft, aldus analist Teun Teeuwisse tegen De Telegraaf. Arcadis liet overigens weten zich niet in het door Teeuwisse geschetste beeld te herkennen.

BAM

BAM toonde wat herstel met een plus van 2,9 procent. De bouwer liet eerder deze week weten opnieuw tegen een fikse tegenvaller te zijn aangelopen, ditmaal bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Daarop ging in twee dagen tijd ruim een kwart van de beurskoers af.