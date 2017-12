Zuid-Afrikaans 'rommelaandeel' Steinhoff massaal gedumpt

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf, dat na Ikea het grootste woonwinkelbedrijf is van Europa, is omgerekend ruim 13 miljard euro minder waard dan vorige week.

De val begon nadat het formeel in Nederland gevestigde bedrijf had bekendgemaakt dat een accountant onregelmatigheden had vastgesteld in de boekhouding. Topman Markus Jooste stapte daarop op.

Er lopen onderzoeken naar Steinhoff door onder meer toezichthouders in Zuid-Afrika en Duitsland. Het bedrijf heeft in beide landen een beursnotering.

Beleggers hebben serieuze twijfels over de financiën van het bedrijf en het interne toezicht daarop. Moody's deelt die zorgen over de bedrijfsvoering en vraagt zich af of het bedrijf zijn schulden nog kan aflossen.

Dat betekent dat ook de obligaties die de onderneming heeft uitgegeven om haar groei te bekostigen fors minder waard zijn geworden.

Overnamestrategie

Steinhoff bestaat al vijftig jaar, maar groeide de afgelopen jaren als kool met een agressieve internationale overnamestrategie. Het concern telt nu meer dan 12.000 winkels in dertig verschillende landen, maar niet in Nederland.

Er werken ongeveer 130.000 mensen.

Het is nu zaak voor Steinhoff om snel alsnog met zijn uitgestelde kwartaalcijfers over de brug te komen om het vertrouwen van investeerders terug te winnen of niet verder te schaden. Verder werd aangekondigd bezittingen af te stoten om de kapitaalpositie te versterken.

Ook wordt gesproken met geldschieters over de mogelijkheden voor herfinanciering.