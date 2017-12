Nikkei sluit week positief af

Beleggers trokken zich op aan een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie en beter dan verwachte handelscijfers uit China. Daarnaast werd uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,4 procent hoger het weekeinde in op 22.811,08 punten. Op macro-economisch vlak werd de groei van de Japanse economie over het derde kwartaal opwaarts bijgesteld tot 2,5 procent, van een eerder gemelde 1,4 procent op jaarbasis.

Van de bedrijven maakte Japan Display een koerssprong van 8,4 procent. Volgens zakenkrant Nikkei gaat iPhone-maker Apple de lcd-schermen van het Japanse bedrijf gebruiken voor een van de drie nieuwe smartphones die het volgend jaar wil lanceren.

De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,3 procent bij en de Kospi in Seoul dikte 0,1 procent aan. In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 1,1 procent en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent.

Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat zowel de export als de import in november veel sterker is toegenomen dan verwacht.