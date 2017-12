Wall Street sluit met winst

De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie 0,3 procent hoger op 24.211,48 punten. De brede S&P 500 sloot ook met een winst van 0,3 procent op 2636,98 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 6812,84 punten.

Broadcom eindigde de sessie nagenoeg vlak. De chipproducent kwam met zonnige vooruitzichten voor het lopende kwartaal. Het bedrijf rekent vooral op een sterke vraag naar chips voor smartphones. Juist in dat segment wil het bedrijf een grote slag slaan door branchegenoot Qualcomm (plus 0,4 procent) over te nemen.

Dat bedrijf is op zijn beurt bezig het Nederlandse NXP (plus 0,7 procent) in te lijven.

General Electric

GE kondigde een reorganisatie aan bij zijn energiedivisie waardoor wereldwijd 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. De ingreep moet helpen de kosten structureel met 1 miljard dollar te verlagen. De industriereus kampt al geruime tijd met lastige marktomstandigheden waardoor de resultaten onder druk staan. Het aandeel sloot 0,3 procent hoger.

Ford zag zijn beurswaarde 1,2 procent stijgen. De automaker maakte bekend een deel van zijn productie van elektrisch aangedreven SUV's naar Mexico te verhuizen.

Verder zetten veel techbedrijven een stap voorwaarts. Onder meer Facebook en Google-moeder Alphabet gaven de graadmeters een duw in de goede richting met winsten van respectievelijk 2,3 en 1,2 procent.

Lululemon

Producent van sportkleding Lululemon won ruim 6 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook de zonnige vooruitzichten stemden beleggers tevreden.

Keten van discountwinkles Dollar General profiteerde eveneens van beter dan verwachte resultaten. Het aandeel won 2,8 procent.Ook de cijfers van digitaal beveiliger Okta (plus 2,5 procent) werden warm onthaald.

De euro was 1,1775 dollar waard, tegen 1,1793 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 56,58 dollar en Brentolie werd 1,4 procent duurder op 62,07 dollar per vat.