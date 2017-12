KPN's overnamestrategie voorlopig niet gericht op buitenlandse overnames

​Ibarra begint in april in zijn nieuwe functie, maar fungeert nu al als adviseur voor KPN. Hij zou bezig zijn potentiële overnamekandidaten in beeld te brengen en daarbij onder meer kijken naar het Belgische Proximus, TDC in Denemarken en het Finse Elisa.

KPN zegt dat er momenteel geen sprake is van buitenlandse overnamens. Wel wordt geïnvesteerd in glasvezel en het bestaande kopernetwerk.

"De Raad van Commissarissen staat volledig achter de huidige strategische richting van KPN om zijn positie in de Nederlandse markt te versterken. KPN's overnamestrategie is gericht op kleine, binnenlandse overnames. KPN heeft geen plannen om internationale acquisities te doen", aldus KPN in een reactie.

Concurrentie

Door samen te gaan met een buitenlandse speler van enige omvang zou KPN sterker willen staan tegen de moordende concurrentie in de Europese telecommarkt.

Als KPN inderdaad op het overnamepad gaat dan breekt Ibarra met het beleid van zijn voorganger Eelco Blok, die overigens nog in functie is, en jarenlang buitenlandse bezittingen verkocht om investeringen in het netwerk mogelijk te maken.

Scenario

Het is niet de eerste keer dat een samengaan van KPN en Proximus geopperd wordt. Twee jaar geleden verklaarde Blok brood te zien in een combinatie met Proximus.

''Een logisch scenario", noemde hij het. Proximus-topvrouw Dominique Leroy wilde er toen echter niets van weten.

Ibarra komt naar KPN op een moment dat de concurrentie in Nederland sterk is nu Vodafone is samengegaan met kabelaar Ziggo, T-Mobile zijn management heeft aangepast en Tele2 een goedkope onbeperkte databundel aanbiedt. Verder komt de 5G-technologie dichterbij en moet het glasvezelnetwerk verder worden uitgebreid.