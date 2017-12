Aandeel BAM grootste daler op Damrak

Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws. Op Beursplein 5 deed bouwer BAM wederom een stap terug na de koersval een dag eerder.

De AEX-index eindigde met een winst van 0,3 procent op 544,51 punten. De MidKap eindigde nagenoeg vlak op 817,83 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. Londen eindigde 0,4 procent lager.

MidKap

In de MidKap was BAM opnieuw de grootste daler met een min van 5,5 procent. De bouwer verloor woensdag al dik 21 procent na bekendmaking van een flinke tegenvaller bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden.

De bouwer erkende donderdag dat eerder al scheuren waren te zien in de in mei ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. De garage zal worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd.

KPN

KPN eindigde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,7 procent. Het telecombedrijf ontkende voor het slot berichten dat het onder de nieuwe topman Maximo Ibarra nadrukkelijk naar buitenlandse overnames zal kijken.

Ibarra begint in april in zijn nieuwe functie maar fungeert nu al als adviseur voor KPN. De financiële fondsen ABN AMRO en ING waren de winnaars van de dag met plussen van 2,4 en 2 procent.

Wolters Kluwer

Maritiem dienstverlener SBM Offshore kreeg een nieuwe order van het Noorse olieconcern Statoil, maar verloor 0,7 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer won 0,7 procent na een adviesverhoging door JPMorgan.

In Londen steeg Ladbrokes Coral 29 procent. De Britse bookmaker GVC Holdings (plus 5 procent), eigenaar van merken als Partypoker en Sportingbet, is in gesprek met zijn branchegenoot over een mogelijke overname. GVC is bereid tot 3,9 miljard pond (4,4 miljard euro) op tafel te leggen voor Ladbrokes.

In Frankfurt zakte Steinhoff verder weg met een min van dik 46 procent. Het winkelconcern zag een dag eerder al ruim 63 procent aan beurswaarde verdampen vanwege een boekhoudschandaal en het vertrek van zijn topman.

Euro

De euro was 1,1793 dollar waard, tegen 1,1788 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 56,61 dollar en Brentolie werd 1,4 procent duurder op 62,06 dollar per vat.