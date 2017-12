Nikkei sluit in de plus

Beleggers wachten vooral op de definitieve goedkeuring van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,5 procent in de plus op 22,498,03 punten. De hoofdindex zakte woensdag 2 procent en kende daarmee het grootste dagverlies sinds maart.

Beurszwaargewicht Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, steeg 2,4 procent. Advantest klom 1,8 procent. Volgens zakenkrant Nikkei zal de chiptester dit jaar een operationele winst bereiken van 20 miljard yen (ongeveer 151 miljoen euro).

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent hoger en de beurs in Shanghai zakte 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,5 procent aan en de Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in.