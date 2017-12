Nikkei sluit opnieuw met klein verlies

Ook elders in het Verre Oosten deden de belangrijkste beursgraadmeters overwegend een stapje terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 22.622,38 punten. De Japanse chipbedrijven Advantest, Tokyo Electron en Sumco leverden tot 4 procent in door zorgen over de hoge waarderingen in de sector.

De financiële bedrijven Sumitomo Mitsui Financial Group en Nomura Holdings waren wel in trek bij beleggers en stegen tot 1,6 procent.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank, die conform verwachting de rente onveranderd liet op 1,5 procent.

De beurs in Shanghai zakte 0,2 procent, ondanks een groei van de Chinese dienstensector in november. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent.