Europese beurzen in de groene cijfers na goedkeuring belastingplan VS

Op het Beursplein in Amsterdam voerden chipbedrijven lang de boventoon, maar de sector zakte uiteindelijk ver weg na nieuwe dompers in de Amerikaanse techbranche. Beleggers verwerkten ook dat er nog geen brexitdeal werd gemeld. Het Britse pond kreeg daarop een flinke tik.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,1 procent hoger op 541,54 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 829,40 punten.

De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er 0,5 tot 1,5 procent bij.

Chipmakers

Chipmachinemaker ASML was lang in de bovenste regionen van de AEX te vinden, maar sloot uiteindelijk met een min van 0,7 procent onderaan de lijst van hoofdfondsen.

Ook in de MidKap slaagden chipbedrijven er niet in flinke winsten over de streep te trekken. ASMI eindigde bijna onderaan met een verlies van 0,9 procent. Branchegenoot Besi hield nog een plus van 0,7 procent over.

Altice

Telecom- en kabelbedrijf Altice was uiteindelijk de grootste stijger in de AEX met een plus van 4,6 procent. Ook de verzekeraars Aegon en NN Group deden het met plussen tot 2,4 procent goed.

Speciaalchemiebedrijf DSM profiteerde van een adviesverhoging door Deutsche Bank met een winst van 1,6 procent.

Air France-KLM

In de MidKap was chemicaliënhandelaar IMCD de stijger van de dag met een winst van 3 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM won uiteindelijk toch nog 0,1 procent na de aankondiging van een 24-uursstaking door een deel van het cabinepersoneel.

In Frankfurt verloor Dialog Semiconductor bijna een kwart van zijn waarde. De Duitse chipmaker liet weten dat de belangrijke klant Apple mogelijk zijn eigen power chips gaat bouwen.

Het bedrijf benadrukte wel dat de iPhone-maker in 2018 nog klant blijft.

Euro en olie

De euro was 1,1857 dollar waard, tegen 1,1919 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 57,72 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 62,96 dollar per vat.