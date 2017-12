Japanse beurs begint week met verlies

Koerswinsten onder de Japanse detailhandelsbedrijven werden daarbij tenietgedaan door verliezen van beurszwaargewichten Fanuc en Softbank.

De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent lager op 22.707,16 punten. De Japanse winkelbedrijven Isetan Mitsukoshi Holdings en Takashimaya stegen tot 1,7 procent, na bekendmaking van sterke verkoopcijfers over november. Robotmaker Fanuc zakte 2 procent en telecomconcern Softbank leverde 1 procent in.

Elders lieten de beurzen een gemengd beeld zien na de goedkeuring van de belastingplannen van president Donald Trump door de Amerikaanse Senaat.

De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent en in Seoul dikte de Kospi 0,8 procent aan. De beurs in Shanghai zakte 0,2 procent en in Hongkong ging de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent vooruit.