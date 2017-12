Knauw voor chipindustrie op rode beursdag

Beleggers deden bedrijven die zijn gerelateerd aan de chipindustrie van de hand vanwege onder meer zorgen in de Amerikaanse technologiesector. Oliegerelateerde bedrijven profiteerden van de stijgende olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot na een wisselvallige handelssessie 0,8 procent lager op 535,57 punten. De MidKap daalde 0,7 procent, tot 820,76 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen 0,4 tot 1,3 procent achteruit.

ASML

Chipmachinemaker ASML eindigde onder aan de AEX met een verlies van 2,3 procent. Naast de techonrust in de VS speelde mee dat de Amerikaanse chipgigant Intel zijn belang in ASML verder afbouwde, al was dat wel al aangekondigd.

In de MidKap was chipbedrijf Besi met afstand de grootste verliezer met een min van 3,7 procent. Branchegenoot ASMI daalde 1,9 procent. In Parijs raakte chipmaker STMicroelectronics 3,5 procent kwijt.

Toeleverancier aan de olie-industrie SBM Offshore voerde de hoofdfondsen aan met een stijging van 0,7 procent. Shell steeg 0,2 procent. Het olie- en gasconcern tekende in Australië een langjarige overeenkomst, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een groot gasveld in de staat Queensland.

Altice

Altice won na grote verliezen de laatste tijd 0,4 procent in. Het kabel- en telecombedrijf, dat gebukt gaat onder torenhoge schulden, verkoopt bezittingen in Zwitserland voor omgerekend 184 miljoen euro aan InfraVia Capital Partners.

PostNL

PostNL was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een winst van 2,6 procent. ING zette de postbezorger op zijn Benelux-favorietenlijst na positieve marktontwikkelingen voor het bedrijf.

In Londen verloor Royal Bank of Scotland 2,4 procent. De Britse bank gaat nog eens 259 vestigingen in Groot-Brittannië sluiten, met het verlies van 680 arbeidsplaatsen tot gevolg.

Euro

De euro was 1,1919 dollar waard, tegen 1,1902 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift na het besluit van oliekartel OPEC om de productiebeperking te verlengen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 58,60 dollar. Brentolie steeg 2,1 procent tot 63,97 dollar per vat.