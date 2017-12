Axalta en Nippon Paint breken overnamegesprekken af

Vorige week liepen fusiegesprekken tussen AkzoNobel en Axalta ook al spaak. Akzo haakte af omdat het geen overnamepremie wilde betalen. Kort daarop kwam aan het licht dat Nippon Paint een overnamebod bij Axalta had neergelegd.

Er lijkt zich deze week een vergelijkbare situatie te hebben voorgedaan. Axalta laat in een verklaring weten dat de Japanners uiteindelijk ook niet aan de verwachtingen van het Amerikaanse bedrijf konden voldoen.

De details van het voorstel van Nippon Paint zijn nooit naar buiten gekomen. Het moest echter om een miljardenbod gaan. De marktwaarde van Axalta bedraagt meer dan acht miljard dollar.

AkzoNobel

AkzoNobel zal de situatie nu bekijken, zo verklaart een woordvoerder. Meer wil de zegsman hierover niet kwijt. Bij Akzo heeft de tijd de afgelopen week overigens niet stilgestaan. Het verf- en chemieconcern kondigde maandag nog aan het Thaise V.Powdertech over te nemen voor een niet genoemd bedrag. Dat betreft wel een veel kleinere overname.

Inmiddels is ook duidelijk dat Akzo verder kan met de voorgenomen afsplitsing van zijn chemietak. Aandeelhouders stemden donderdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Amsterdam in overgrote meerderheid in met een voorstel daartoe. De afsplitsing is bedoeld om investeerders te paaien. Akzo heeft beloofd de opbrengsten voor een groot deel aan de aandeelhouders uit te keren.