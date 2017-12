Dow-Jones sluit voor het eerst boven de 24.000 punten

Beleggers op Wall Street zijn erg optimistisch geworden over de ontwikkelingen rond de Amerikaanse belastinghervormingen in Washington.

De Dow ging bij opening van de beurs al door de symbolische grens van 24.000 punten. Uiteindelijk sloot de index met dertig toonaangevende fondsen 1,4 procent hoger op 24.272,35 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2647,58 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan, op 6873,97 punten.

Belastinghervormingen

Beleggers geloven er steeds meer in dat de belastingplannen van de Republikeinen goedkeuring kunnen krijgen van de Senaat. Ook senator John McCain heeft zijn steun ervoor uitgesproken. Het ingrijpende pakket aan belastinghervormingen voorziet onder meer in het verlagen van de belastingen voor bedrijven en particulieren.

Een grote daler was verfconcern Axalta, dat bijna 16 procent aan beurswaarde verloor. Axalta was in gesprek met het Japanse Nippon Paint, dat het Amerikaanse bedrijf wilde inlijven. Maar die gesprekken zijn afgebroken. Nippon Paint wilde volgens Axalta niet genoeg geld op tafel leggen.

Verder viel het koersverloop van winkelbedrijf Sears op. Het aandeel ging bij opening ruim 20 procent omhoog, maar eindigde toch ruim 3 procent in de min. Uit cijfers blijkt dat Sears opnieuw een zwaar verlies heeft geleden.

Techaandelen

Ook supermarktconcern Kroger opende de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht en het aandeel won ruim 6 procent. Techaandelen als Apple, Facebook en Amazon wonnen tevens weer wat terrein na de forse koersdalingen op woensdag.

Op de oliemarkt werd vooral gelet op de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen. Daar spraken de OPEC en Rusland af hun productiebeperking te verlengen tot eind volgend jaar. Een vat Amerikaanse olie won 0,1 procent in prijs tot 57,36 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 63,57 dollar per vat. De euro was 1,1906 dollar waard, tegen 1,1902 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.