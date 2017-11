Nikkei sluit hoger na schommelende sessie

Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de forse koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger op 22.724,96 punten. Een tegenvallende groei van de Japanse industriële productie had weinig impact op de handel. De financiële bedrijven waren opnieuw in trek bij beleggers. Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group dikten 1 procent aan.

De technologiebedrijven Hitachi, Tokyo Electron en Panasonic verloren tot 1,1 procent. Sony en Nintendo zakten tot 2,3 procent.

In Seoul zakte de Kospi 1,4 procent, nadat de Zuid-Koreaanse centrale bank voor het eerst in zes jaar de rente verhoogde. Samsung en SK Hynix, de twee grootste technologiebedrijven uit de Zuid-Koreaanse index, leverden 4,3 procent en 6,6 procent in.

De beurs in Shanghai daalde 0,6 procent, ondanks een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent lager en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent.