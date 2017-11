Amsterdamse beurs sluit handelsdag af in de min

Met name bij de chipgerelateerde fondsen op het Damrak waren stevige minnen te zien, in navolging van de forse verliezen voor technologiebedrijven op Wall Street.

De AEX sloot uiteindelijk 0,4 procent lager op 541,42 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 820,61 punten. De beurs in Frankfurt was vrijwel vlak en Parijs won 0,1 procent.

Londen ging 0,9 procent onderuit. De mogelijke doorbraak in de Brexit-onderhandelingen stuwde het Britse pond waardoor de exportbedrijven onder druk stonden.

ASML

Chipmachinefabrikant ASML bungelde onderaan de AEX met een min van 4,7 procent, gevolgd door digitaal beveiliger Gemalto met een koersverlies van 3 procent. Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een plus van 2,6 procent.

In de MidKap gingen chipdienstverleners als ASMI en Besi tot 4,8 procent omlaag. Philips Lighting was de grootste daler bij de middelgrote fondsen na de verkoop van een belang in het verlichtingsbedrijf door voormalig moederconcern Philips.

ASR

Verzekeraar ASR gaf 2,6 procent prijs na een handelsbericht. PostNL steeg juist 2,5 procent. Het postbedrijf ziet financieel topman Jan Bos in het tweede kwartaal van volgend jaar vertrekken.

Op de lokale markt dikte Value8 2,6 procent aan. De investeerder laat de problemen met de jaarrekening over 2016 achter zich en zal volgens topman Peter Paul de Vries het jaarverslag over 2017 ''ruim binnen de tijd" publiceren.

Siemens

In Frankfurt won Siemens 0,3 procent. Het Duitse concern zal volgens The Wall Street Journal zijn medische divisie naar de beurs in Frankfurt brengen. Het onderdeel is een belangrijke concurrent van Philips.

London Stock Exchange (LSE) klom 0,1 procent na het vertrek van topman Xavier Rolet. Rolet had vorige maand laten weten eind volgend jaar op te stappen, maar die aankondiging leverde volgens hem zo veel negatieve publiciteit op dat langer aanblijven schadelijk zou zijn voor het beursbedrijf.

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1878 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 57,39 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 63,08 dollar per vat.