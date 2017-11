Beurs Japan sluit hoger ondanks rakettest Noord-Korea

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen overigens beperkt bleven.

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger de dag uit op 22.597,20 punten. Vooral de financiële bedrijven waren in trek bij beleggers na de flinke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Nomura Holdings, het grootste effectenhuis van Japan, dikte 1,1 procent aan.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft om een spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad gevraagd over Noord-Korea, na de nieuwe raketproef door Pyongyang. Het projectiel kwam in de Japanse Zee terecht, een paar honderd kilometer uit de kust. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is het nucleaire programma van het land nu voltooid.

De Zuid-Koreaanse Kospi eindigde nagenoeg onveranderd. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds vlak en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.