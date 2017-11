Aandacht voor retailers op kalm Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 23.580,78 punten. De brede S&P 500 eindigde de relatief kalme sessie nagenoeg vlak op 2601,42 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 6878,52 punten.

De dagen na Thanksgiving Day begint traditioneel het kerstinkopenseizoen, veruit de belangrijkste periode van het jaar voor de meeste winkeliers. Volgens cijfers van onderzoeker Adobe Analytics hebben Amerikanen tijdens Thanksgiving en Black Friday voor een recordbedrag van 7,9 miljard dollar online aankopen gedaan. Ook op Cyber Monday lagen de bestedingen ver boven het niveau van een jaar eerder.

Winkelbedrijven presteerden wisselend op de getallen. Webwinkelreus Amazon zag zijn beurswaarde 0,8 procent aandikken. Supermarktconcern Wal-Mart en elektronicaverkoper Best Buy eindigden nagenoeg vlak. De warenhuisketens Kohl's en Macy's wonnen tot 0,7 procent. J.C. Penney zag zijn beurswaarde 2,8 procent aandikken. Target verloor 0,1 procent aan beurswaarde.

Time Inc

Time Inc maakte een koerssprong van bijna 10 procent. De uitgever van bladen als Time en Fortune wordt voor ruim 1,8 miljard dollar overgenomen door mediabedrijf Meredith.

De verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten steeg in oktober met 6,2 procent in vergelijking met een maand eerder. Op jaarbasis kwam de verkoop uit op 685.000 woningen. Dat was beter dan voorzien. Economen hadden in doorsnee voorspeld dat de woningverkoop met 6,3 procent zou zakken tot 625.000 op jaarbasis.

De euro was 1,1898 dollar waard, tegen 1,1924 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent in prijs tot 57,91 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 63,78 dollar per vat.