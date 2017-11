Kabel- en telecomconcern Altice weer negatieve uitschieter op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 541,88 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 831,33 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent, Londen zakte 0,2 procent.

Zoals wel vaker de afgelopen weken was er op Beursplein 5 veel aandacht voor kabel- en telecomconcern Altice, dat dit keer weer de sterkste daler was in de AEX.

De AEX-index sloot met een verlies van 0,1 procent op 540,63 punten. De MidKap zakte 0,2 procent, tot 829,23 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent, Londen zakte 0,1 procent.

Altice

Altice verloor 4,7 procent. Het aandeel van het kabel- en telecomconcern staat onder druk door zorgen over de enorme schuldenlast van het bedrijf.

De afgelopen weken raakte Altice al miljarden aan beurswaarde kwijt. De mogelijke verkoop van een Dominicaans onderdeel zorgde donderdag nog wel voor een kortstondige opleving.

Fitch

Koplopers bij de hoofdfondsen waren de financiële bedrijven ABN AMRO en ING. De banken zagen hun kredietoordeel bij Fitch gehandhaafd worden op A+ en sloten respectievelijk 1,4 en 0,8 procent hoger.



Ook verzekeraars NN Group (plus 0,4 procent) en Aegon (plus 0,3 procent) stonden bij de winnaars in de AEX. Verzekeraar ASR behoorde met een winst van 0,8 procent tot de sterkste stijgers in de MidKap.

Ook elders in Europa deden banken en verzekeraars het goed. Zo behoorden banken Société Générale en Crédit Agricole met winsten van circa 1,5 procent tot de sterkste stijgers in Parijs.

BNP Paribas won in de Franse hoofdstad 1,1 procent. De bank maakte bekend te zullen stoppen met investeringen in de tabaksindustrie. Verzekeraar Allianz (plus 0,9 procent) was een opvallende winnaar in Frankfurt.

BASF

Op de Duitse beurs was er verder aandacht voor BASF dat bijna 3 procent won. Het chemieconcern is volgens bronnen dicht bij een deal met het energiebedrijf van de Russische miljardair Mikhail Fridman over een samenvoeging van hun olie- en gasactiviteiten.

De euro was bij het slot 1,1939 dollar waard, tegen 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 58,64 dollar. Brentolie was 0,2 procent goedkoper op 63,42 dollar per vat.