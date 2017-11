Aziatische beurzen tonen gemengd beeld

Beleggers deden het rustig aan bij gebrek aan richting uit de Verenigde Staten, waar de markten donderdag gesloten bleven vanwege Thanksgiving Day. In China bleef het verlies beperkt na de scherpe daling een dag eerder.

De beurs in Shanghai verloor 0,2 procent. Donderdag ging de Chinese hoofdindex nog ruim 2 procent onderuit door zorgen over de maatregelen van de overheid om de excessieve groei van de bedrijfsschulden in te dammen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent.

Mitsubishi Materials

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, eindigde de Nikkei 0,1 procent hoger op 22.550,85 punten. Mitsubishi Materials kelderde ruim 8 procent.

Het bedrijf bevestigde dat sommige divisies hebben gesjoemeld met productgegevens om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In oktober kwam al aan het licht dat het Japanse staalbedrijf Kobe Steel op grote schaal had gefraudeerd met zijn productgegevens.

Nippon Paint

Nippon Paint daalde 0,3 procent. De Japanse verffabrikant bevestigde gesprekken te voeren over een mogelijke overname van zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta.

De handel in Nippon Paint werd woensdag stilgelegd in afwachting van het nieuws. Axalta was eerder in gesprek met AkzoNobel over een mogelijke fusie. Die gesprekken zijn gestaakt.