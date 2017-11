AEX wint op kalme handelsdag

De AEX sloot met een plus van 0,3 procent op 541,35 punten. De MidKap ging eveneens 0,3 procent omhoog en sloot op 830,77 punten. De beurs in Parijs won 0,5 procent. Frankfurt leverde 0,1 procent in en Londen sloot vlak.

Altice

Altice was de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van 3,9 procent. Volgens zakenkrant Financial Times overweegt het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf de verkoop van zijn Dominicaanse telecomnetwerk. Volgens ABN AMRO biedt de recente koersval van het aandeel een mooi instapmoment. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's verlaagde de outlook van het concern van stabiel naar negatief.

Grootste daler onder de hoofdfondsen was verf- en chemiebedrijf AkzoNobel met een verlies van 0,8 procent. Enkele advieswijzigingen van analisten voor Shell kregen het aandeel van de olie- en gasgigant uiteindelijk niet van zijn plaats.

Philips Lighting

In de MidKap dikte Philips Lighting 0,9 procent aan. Het verlichtingsbedrijf schrapt volgens ingewijden in het Belgische Turnhout 78 banen. Ook in de nabije toekomst zal het personeelsbestand verder worden uitgedund. AirFrance-KLM deed het bij de middelgrote bedrijven met een plus van 1,5 procent het best.

Kardan zakte ruim 4 procent. De investeringsmaatschappij wil graag in gesprek komen met schuldeisers die het Israëlische bedrijf eerder deze week in gebreke stelden.

Rovio

De Finse appmaker Rovio, bekend van het spelletje Angry Birds, ging in Helsinki dik 22 procent onderuit. Het bedrijf, dat pas sinds kort een notering heeft, kwam met teleurstellende kwartaalcijfers.

In Parijs daalde Rémy Cointreau 1,7 procent na definitieve halfjaarcijfers van de Franse drankenproducent. In Frankfurt klom het Duitse staalconcern ThyssenKrupp 4 procent na publicatie van jaarcijfers.

De euro was 1,1848 dollar waard, tegen 1,1793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 58,22 dollar. Brentolie kostte juist 0,3 procent minder op 63,14 dollar per vat.