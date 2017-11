Aandeel Altice sterkste stijger in vlakke AEXra

Op Beursplein 5 veerde kabel- en telecombedrijf Altice weer wat op na de koersval een dag eerder.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 540,71 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 829,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot 0,2 procent, Parijs steeg 0,4 procent.

Altice

Altice was de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van ruim 4 procent. Volgens de zakenkrant Financial Times overweegt het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf de verkoop van zijn Dominicaanse telecomnetwerk. Volgens ABN Amro biedt de recente koersval van het aandeel een mooi instapmoment.

Grootste dalers onder de hoofdfondsen waren de verzekeraars Aegon en NN Group met verliezen van 1 en 0,8 procent. Shell zakte 0,3 procent. De Britse bank HSBC schroefde zijn aanbeveling voor het olie- en gasconcern terug, terwijl AlphaValue juist positiever werd over het aandeel.

Philips Lighting

In de MidKap dikte Philips Lighting 1,4 procent aan. Het verlichtingsbedrijf schrapt volgens ingewijden in het Belgische Turnhout 78 banen. Ook in de nabije toekomst zal het personeelsbestand verder worden uitgedund.

Op de lokale markt won HAL 0,3 procent. Volgens analisten van KBC was het handelsbericht van de investeerder zwak, maar conform verwachting. Kardan zakte 5,7 procent. De investeringsmaatschappij wil graag praten met schuldeisers die het Israëlische bedrijf eerder deze week in gebreke hebben gesteld.

Rovio

De Finse appmaker Rovio, bekend van het spelletje Angry Birds, ging in Helsinki 20 procent onderuit. Het bedrijf, dat pas sinds kort een notering heeft, kwam met teleurstellende kwartaalcijfers.

In Londen kelderde Centrica 17,5 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van het Britse nutsbedrijf. In Parijs daalde Rémy Cointreau meer dan 3 procent na de definitieve halfjaarcijfers van de Franse drankenproducent. In Frankfurt klom het Duitse staalconcern ThyssenKrupp 1,3 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,1842 dollar waard, tegen 1,1793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 57,93 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 63,05 dollar per vat.