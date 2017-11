Beperkte koersuitslagen op beurzen New York

Beleggers kregen de notulen van de Federal Reserve voorgeschoteld, plus wat macro-economische cijfers. Bij de bedrijven kwam onder meer tractorbouwer Deere met resultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 23.526,18 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2597,08 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 6867,32 punten. Donderdag blijft Wall Street dicht voor Thanksgiving en op Black Friday wordt een halve dag gehandeld.

Uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed bleek dat de meeste beleidsmakers voorstander zijn van een spoedige renteverhoging. Daarmee blijft de deur naar een rentestap in december open.

Deere

Deere ging 4,3 procent omhoog. De bouwer van landbouwmachines profiteerde afgelopen kwartaal van aantrekkende marktomstandigheden, met name in Zuid-Amerika. De winst en de omzet vielen hoger uit dan geraamd. Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar ziet Deere zonnig in.

Verder stonden HP Inc en HP Enterprise in de belangstelling na het openen van de boeken. Printermaker HP Inc verloor daarop 5 procent en HP Enterprise leverde 7,2 procent in. Topvrouw Meg Whitman kondigde aan bij HP Enterprise te vertrekken.

Verffabrikant Axalta Coating Systems stond 4,8 procent hoger. Axalta en AkzoNobel hebben de gesprekken over een fusie afgebroken. Het Amerikaanse bedrijf praat nu met het Japanse Nippon Paint over een mogelijke overname.

Rockwell Automation

Industrieel automatiseerder Rockwell Automation (min 1 procent) maakte bekend opnieuw een overnamebod van branchegenoot Emerson (plus 2,5 procent) te hebben afgewezen. Twee eerdere biedingen werden ook al verworpen. Het nieuwe bod had een waarde van 29 miljard dollar.

Op economisch vlak werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de VS vorige week zijn gedaald. De orders voor duurzame goederen gingen in oktober omlaag. Ook was er informatie over het consumentenvertrouwen in de VS.

De euro was 1,1822 dollar waard, tegen 1,1793 dollar bij het Europese slot. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent in prijs tot 58,01 dollar. Brentolie won 1,1 procent tot 63,27 dollar.