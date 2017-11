Aandeel Altice opnieuw onderuit op Amsterdamse beurs

Kabel- en telecomconcern Altice maakte weer een uitglijder, terwijl AkzoNobel winst boekte in de AEX-index. Bij de kleinere fondsen op het Damrak kon investeerder Value8 op belangstelling rekenen.

De AEX sloot 0,3 procent lager op 540,02 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 828,70 punten. Londen won 0,1 procent en Parijs verloor 0,3 procent. Frankfurt was een negatieve uitschieter met een min van 1,2 procent.

Altice

Altice ging bijna 9 procent onderuit bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Beleggers blijven bezorgd over de torenhoge schuld van het bedrijf.

In de afgelopen tijd is de koers van Altice om die reden in een duikvlucht beland, waarbij een groot deel van de beurswaarde in rook opging.

AkzoNobel

Verf- en chemieconcern AkzoNobel won 1,3 procent en stond bovenaan de hoofdindex. Het bedrijf en zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta hebben hun gesprekken over een fusie beëindigd. Axalta brak de gesprekken af, omdat de onderneming een hoger bod van het Japanse Nippon Paint heeft ontvangen.

Bouwbedrijf VolkerWessels was koploper in de MidKap met een winst van 3,2 procent. TKH Group klom 0,8 procent. Het technologieconcern kondigde aan de resterende aandelen van het Oostenrijkse Commend International over te nemen.

Accsys Technologies

Op de lokale markt leverde Accsys Technologies 6,3 procent in na een handelsbericht van de houtveredelaar. Value8 dikte 4,6 procent aan. De investeerder heeft ruim een half jaar na het verstrijken van de eigenlijke deadline eindelijk zijn door een accountant goedgekeurde jaarrekening ingediend.

Kardan toonde herstel en klom ruim 14 procent. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij zag een dag eerder nog ruim 25 procent aan beurswaarde verdampen vanwege een conflict met schuldeisers.

Thomas Cook

In Londen kelderde Thomas Cook 8,4 procent. Het Britse reisbedrijf had in het afgelopen gebroken boekjaar last van een prijzenoorlog op de Spaanse vakantiemarkt. Dat zette de marges van de onderneming onder druk.

De euro was 1,1793 dollar waard, tegen 1,1744 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 57,83 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 63,01 dollar per vat.