Belgische baggeraar DEME doet goede zaken

Dat blijkt uit een handelsbericht van moederbedrijf Ackermans & Van Haaren.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 644 miljoen euro, 14 procent meer dan een jaar eerder. De groei kwam vooral voor rekening van dochterbedrijf GeoSea, dat onder meer funderingen legt voor windmolenparken op zee. Winstcijfers werden niet vermeld.

Het orderboek was eind september goed voor 3,98 miljard euro aan toekomstige omzet. Daarin is het contract voor de bouw van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, samen met onder meer Ballast Nedam, nog niet opgenomen. Daarover liep nog een rechtszaak die eerder deze maand in het voordeel van DEME werd beslecht.

Het winnende consortium van DEME en Ballast Nedam zou volgens concurrenten vals hebben gespeeld door een adviseur in te schakelen die in de voorbereiding van de aanbesteding voor opdrachtgever Rijkswaterstaat werkte. De rechter ging daar evenwel niet in mee. De opdrachtsom voor de Blankenburgtunnel is circa 1 miljard euro.

DEME verwacht over heel 2017 een omzet van 2,5 miljard euro in de boeken te zetten. Dat zou ruim een kwart meer zijn dan een jaar eerder. Na de eerste drie kwartalen stond de teller op 1,75 miljard euro. De winstmarge schat het bedrijf in op 15 tot 20 procent, wat wel een daling zou betekenen ten opzichte van vorig jaar.