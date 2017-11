Aziatische beurzen sluiten hoger

Vooral de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei 0,5 procent hoger op 22.523,15 punten. Zwaargewichten als telecomconcern Softbank en robotmaker Fanuc stegen respectievelijk 1,2 procent en 1,6 procent. De financiële bedrijven Sumitomo Mitsui Financial Group en Dai-ichi Life Holdings wonnen 1 procent en 1,2 procent.

De handel in Nippon Paint werd stilgelegd. Het Japanse verfbedrijf zou volgens persbureau Reuters een bod hebben gedaan op de Amerikaanse branchegenoot Axalta, die fusiegesprekken voerde met AkzoNobel. De gesprekken tussen Axalta en Akzo zijn gestaakt.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent. De beurs in Shanghai dikte 0,3 procent aan en de Kospi in Seoul steeg 0,4 procent.