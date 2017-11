Aandelenbeurs Japan sluit met winst

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus op 22.416,48 punten.

Vooral de Japanse automakers en machinemakers waren in trek. Toyota en Subaru stegen 1,4 en 1,7 procent. Robotmaker Fanuc dikte 1,8 procent aan.

Defensiegerelateerde aandelen zaten ook in de lift nadat de Amerikaanse president Donald Trump Noord-Korea had bestempeld als een staat die terrorisme ondersteunt. Ishikawa Seisakusho en Howa Machinery wonnen respectievelijk 9,3 en 17,4 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent in de plus. De beurs in Shanghai won 0,6 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,2 procent.