Chips en telecombedrijven geven Wall Street kleur

Beleggers in New York schudden aan het begin van de verkorte handelsweek onzekerheid over de Duitse politiek, waar de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie mislukten, snel van zich af. Vervolgens stonden onder meer chip-, telecom- en winkelbedrijven in de schijnwerpers.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 23.430,33 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2582,14 punten. Technologiebeurs Nasdaq won ook 0,1 procent tot 6790,71 punten.

Chipbedrijf Cavium steeg met bijna 11 procent naar zijn hoogste waarde ooit. Branchegenoot Marvell Technology (plus 6,4 procent) telt in totaal 6 miljard dollar neer voor Cavium. Bronnen hadden al gemeld dat een deal aanstaande was. Chipbedrijf Nvidia profiteerde van de aankoop van Volvo's door Uber en steeg 1,3 procent. Nvidia levert naar verluidt de apparatuur om daar zelfrijdende taxi's van te maken.

Het in New York genoteerde Chinese e-commercebedrijf Alibaba steeg 1,6 procent. Alibaba heeft voor 2,9 miljard dollar een groot belang genomen in het Chinese supermarktconcern Sun Art Retail Group. Retailgigant Wal-Mart sloot in aanloop naar Black Friday, de aftrap van het voor winkelketens belangrijke feestdagenseizoen, onveranderd ondanks een afwaardering door een analist.

Time Warner

Telecomgigant Verizon profiteerde van een positief analistenrapport. De opwaardering leverde de zwaargewicht een plus van 1,7 procent op. Branchegenoot AT&T (plus 0,4 procent) kan zich volgens bronnen van Bloomberg opmaken voor een juridisch gevecht in zijn voorgenomen miljardenovername van Time Warner.

Het Canadese maar ook in New York genoteerde TransCanada werd door beleggers beloond met een plus van 1,3 procent. Het pijpleidingbedrijf kreeg groen licht van de staat Nebraska voor de aanleg van de omstreden oliepijpleiding Keystone XL.

De euro was 1,1729 dollar waard, tegen 1,1735 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent in prijs tot 56,09 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder en werd verhandeld voor 62,15 dollar per vat.