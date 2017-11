Altice na zware klappen nu eens winnaar op de beurs

Verder verwerkten beleggers de politieke situatie in Duitsland, waar de coalitie-onderhandelingen spaak liepen. Elders in Europa gingen de belangrijkste beursgraadmeters ook omhoog.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent hoger op 539,71 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 820,74 punten.

De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen 0,2 tot 0,5 procent.

Altice

Altice was na de zware klappen op de beurs van de afgelopen tijd nu eens de grote winnaar met een plus van 5,2 procent in de AEX. Het Franse telecom- en kabelbedrijf liet in een reactie op de recente ''marktspeculaties en desinformatie'' weten geen voorbereidingen te treffen voor een kapitaalverhoging.

Het aandeel verloor sinds de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers begin deze maand echter bijna de helft van zijn waarde.

Galapagos

Biotechnologiebedrijf Galapagos won 3,9 procent na publicatie van positieve resultaten in een studie bij patiënten met taaislijmziekte. Speciaalchemieconcern DSM steeg 2,4 procent na een adviesverhoging door UBS.

ABN Amro en NN Group sloten gezamenlijk de rij met een min van 1,4 procent.

Air France-KLM

Bij de middelgrote fondsen stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan met een winst van 4,2 procent na een adviesverhoging door JPMorgan. Branchegenoot Lufthansa steeg in Frankfurt 2,4 procent.

Volkswagen was de grote winnaar in Frankfurt met een plus van bijna 4 procent. Het autoconcern scherpte zijn doelstellingen voor de jaren tot en met 2020 aan. Daarbij wordt vooral veel verwacht van SUV's.

RWE klom in Frankfurt 2,8 procent. Het Duitse energieconcern zou de opties onderzoeken om zijn belang in dochterbedrijf Innogy (plus 0,9 procent) af te bouwen.

Euro

De euro was 1,1735 dollar waard, tegen 1,1794 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 55,85 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder en werd verhandeld voor 61,85 dollar per vat.