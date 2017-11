Nikkei met winst het weekend in

Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street. Vooral technologiebedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,2 procent hoger het weekeinde in op 22.396,80 punten. De Japanse hoofdindex zakte deze week ruim 1 procent en staakte daarmee een negenweekse winstreeks.

De chiptoeleveranciers Tokyo Electron en Sumco Corp behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 1 procent en 4,9 procent. De technologiebedrijven Sony en Panasonic dikten 0,7 en 0,8 procent aan.

Toshiba

Toshiba steeg 1 procent. Het geplaagde technologieconcern liet weten dat berichten over een mogelijke verkoop van zijn pc-activiteiten niet waar zijn.

Zakenkrant Nikkei meldde eerder dat Toshiba zijn computerdivisie wil verkopen aan het Taiwanese Asustrek Computer.

De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent en de Kospi in Seoul 0,1 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de plus.