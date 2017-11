Noors staatsfonds wil uit olie- en gasindustrie stappen

Noorwegen zou te veel blootstelling hebben aan bedrijven in die sector. Het land heeft bijvoorbeeld ook nog een groot belang in olieconcern Statoil. De voorgestelde stap moet het staatsfonds minder kwetsbaar maken voor een permanente daling van de prijs van olie en gas.

"Het advies is louter gebaseerd op financiële argumenten en analyses", laat bestuurslid Egil Matsen van de centrale bank weten. Volgens hem is het advies niet ingegeven door ideeën over de duurzaamheid van olie en gas.De brief aan het ministerie is mede ondertekend door de topman van het fonds. Het duurt waarschijnlijk nog zeker een jaar voor de Noorse overheid een besluit neemt.

Recordomvang

Noorwegen is de grootste olieproducent van West-Europa en krijgt al jaren veel geld binnen door olie- en gaswinning in de Noordzee. Met die opbrengsten is het land gaan beleggen. De waarde van het fonds ligt momenteel rond de 850 miljard euro en daarmee is het het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld.

Het fonds heeft nu een omvang van ongeveer 2,5 keer de gehele Noorse economie. Dit komt neer op 190.000 dollar per Noor.

Op dit moment is zes procent van het fonds in aandelen in de olie- en gassector gestoken. Zo had het fonds eind vorig jaar bijvoorbeeld een belang van 2,3 procent in Shell. Ook bezit het fonds aandelen in andere olie- en gasreuzen als BP, Chevron en ExxonMobil.

Sinds 2015 steekt het fonds al geen geld meer in bedrijven die meer dan dertig procent van hun omzet uit kolen halen.