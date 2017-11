Wal-Mart en Cisco geven Wall Street impuls

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen eindigde 0,8 procent hoger op 23.458,36 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2585,64 punten.

Technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,3 procent omhoog naar 6793,29 punten.

Wal-Mart

Wal-Mart plukte afgelopen kwartaal de vruchten van een sterke verkoop in zijn thuismarkt. Ook online ging het 's werelds grootste detailhandelaar voor de wind.



Het bedrijf zag de nettowinst door eenmalige posten terugvallen maar verhoogde wel de winstverwachting voor heel 2017. Het aandeel won bijna 11 procent.

Ook Cisco Systems kwam met goed nieuws. Afgelopen kwartaal is de omzet opnieuw gedaald maar het technologiebedrijf denkt dat na een periode van bijna twee jaar van afnemende verkopen, dit kwartaal de weg omhoog weer is gevonden. Beleggers beloonden dat met een koerswinst van 5,2 procent.

NetApp

Specialist op het gebied van data-opslag NetApp (plus 15,9 procent) kwam eveneens met beter dan verwachte cijfers over het afgelopen kwartaal. De resultaten van winkelbedrijf Best Buy daarentegen vielen tegen. De aandelen van het bedrijf werden 3,6 procent goedkoper.

Producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble (plus 1,2 procent) staat om een andere reden in de schijnwerpers. De activistische investeerder Nelson Peltz zou alsnog aanspraak kunnen maken op een zetel in de raad van bestuur. Vorige maand leek hij een stemming daarover tijdens een aandeelhoudersvergadering nipt te hebben verloren.

Barbie

Barbiemaker Mattel (min 0,6 procent) heeft volgens geruchten geen trek in een overname door branchegenoot Hasbro. Het aandeel Hasbro werd 1,2 procent duurder.

Boekwinkelketen Barnes and Noble schoot maar liefst 7,6 procent omhoog. Het bedrijf bevestigde een bericht in zakenkrant The Wall Street Journal dat de activistische belegger Sandell Asset Management het bedrijf van de beurs wil halen.

De euro is 1,1771 dollar waard, tegen 1,1776 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper naar 55,20 dollar. Brent-olie daalde 0,8 procent in waarde en kost nu 61,37 dollar per vat.