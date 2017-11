AkzoNobel krijgt boete vanwege incidenten met chloorgas en zoutzuur

''Zeer ernstig en een professioneel bedrijf onwaardig", aldus de rechtbank.

Twee werknemers ademden in april 2013 chloorgas in dat was vrijgekomen bij het werken aan leidingen. De medewerkers raakten onwel. Het incident werd echter niet gemeld.

In 2015 kregen vier werknemers zoutzuur over zich heen. De wolk zoutzuur trok over de openbare weg naast de installatie en bedrijven in de omgeving moesten worden ontruimd.

In beide gevallen droegen de medewerkers geen beschermende kleding. AkzoNobel had ook nog eens tot twee keer toe niet doorgegeven dat stoffen werden geloosd op het water.

Het openbaar Ministerie vindt dat een bedrijf als AkzoNobel een voorbeeldfunctie heeft en had een boete van 450.000 euro geëist.

De rechtbank legde een lagere boete op, omdat het om incidenten gaat en niet vindt dat het bedrijf het structureel niet te nauw neemt met de veiligheid.