Europese beurzen krabbelen op na verliesdag

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,1 procent op 539,19 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 819,93 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt sloten tot 0,7 procent hoger. Londen boekte een plus van 0,2 procent.

NN Group steeg 1,3 procent. De verzekeraar profiteerde in het derde kwartaal van de gunstige ontwikkelingen op de financiële markten en zag de winst flink stijgen. Gemalto was met een winst van 1,9 procent de grootste stijger in de AEX.

Altice

Altice kon het herstel van woensdag geen vervolg geven en werd door beleggers 4,2 procent lager gezet. Het aandeel won een dag eerder nog bijna 8 procent nadat het kabel- en telecomconcern had aangegeven het terugdringen van zijn schulden als prioriteit te hebben.

In de MidKap zakte VolkerWessels 1,5 procent. De resultaten van het bouwbedrijf lagen volgens analisten van ING relatief in lijn met de verwachtingen. Intertrust (plus 5,5 procent) was de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven.

Bij de kleinere bedrijven ging Accell Group ruim 6 procent onderuit. De fietsenfabrikant waarschuwde dat het resultaat dit jaar lager zal uitvallen dan in 2016 door de lastige markt in de VS. De resultaten van drankenfabrikant Lucas Bols (plus 2,2 procent) vielen wel in goede aarde. Biotechnologiebedrijf Curetis, dat ook met cijfers kwam, kelderde bijna 17 procent.

Bouygues

In Parijs klom Bouygues verder ruim 5 procent, na positieve resultaten van het Franse bouw-, media- en telecombedrijf.

Het lukte de Italiaanse bank Banca Carige daarnaast niet om 600 miljoen euro op te halen bij beleggers. De bank had van de Europese Centrale Bank tot het einde van het jaar gekregen om de kapitaalpositie te verbeteren. De handel in het aandeel werd na het bericht stilgelegd. Ook andere Italiaanse financiële fondsen verloren daarna flink aan waarde.

De euro was 1,1776 dollar waard, tegen 1,1797 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 55,17 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 61,51 dollar per vat.