Japanse beurs Nikkei doorbreekt verliesreeks

De Nikkei in Tokio opende in de min maar eindigde uiteindelijk 1,5 procent hoger op 22.351,12 punten. Zwaargewicht Softbank dikte ruim 2 procent aan.

Het Japanse technologieconcern wil volgens persbureau Bloomberg 25 miljard dollar investeren in projecten in Saudi-Arabië. Cosmeticabedrijf Shiseido steeg meer dan 3 procent tot een recordniveau, na een adviesverhoging door Goldman Sachs.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,2 procent bij. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent. De Chinese internetreus Tencent won 2,2 procent in Hongkong na beter dan verwachte kwartaalresultaten.