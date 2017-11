Ook Wall Street doet stap terug

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een verlies van 0,6 procent op 23.271,28 punten. De S&P 500 eindigde met een verlies van 0,6 procent op 2564,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 6706,21 punten.

Target leverde bijna 10 procent aan beurswaarde in. Het bedrijf maakte bekend dat de omzet in het derde kwartaal is gestegen. Ook werd het concern iets positiever over de winstverwachting voor heel 2017. Beleggers maakten zich echter grote zorgen over de marges van het bedrijf.

Altice USA won 4,4 procent, nadat moederbedrijf Altice bekend had gemaakt werk te zullen maken van het verlagen van de schuld. Altice won eerder op de dag in Amsterdam om die reden al 8 procent aan beurswaarde.

Olie

Energiefondsen bleven last houden van de aanhoudende prijsdaling van olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 55,27 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 61,83 dollar per vat.

In het kielzog deden ook oliereus ExxonMobil en oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton een stap terug. Beleggers maken zich enerzijds zorgen over de vertraagde groei in China en anderzijds over de vooruitzichten van oplopende voorraden.

Technologie

Technologieconcern IBM verloor 1,2 procent nadat bekend werd dat Berkshire Hathaway, het bedrijf van investeerder Warren Buffett, zijn belang in het technologieconcern met ongeveer een derde heeft verkleind.

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, leverde om een soortgelijke reden aan beurswaarde in. Miljardair George Soros heeft zijn hele belang in de onderneming verkocht. Ook kreeg Snap een afwaardering. Het aandeel verloor 0,9 procent.

Amazon

Verder zorgde internetreus Amazon (min 0,9 procent) voor reuring. Het bedrijf kondigde verdere kortingen aan bij zijn winkels van Whole Foods. Dat zorgde onder meer voor druk op de aandelen van concurrenten als Kroger en Costco die respectievelijk 1,9 en 1,4 procent inleverden. Voedingsmiddelenproducent Kellogg leverde 2,2 procent in.

De euro was 1,1792 dollar waard, tegen 1,1797 dollar bij het slot van de Europese beurzen.