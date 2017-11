Wall Street begin lager aan handelsdag

Ook opende een aantal bedrijven de boeken, waaronder winkelbedrijf Target.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,5 procent lager op 23.292 punten. De brede S&P 500 noteerde ook een verlies van 0,5 procent op 2565 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 6692 punten.

Target leverde in de openingsminuten ruim 6 procent in. Het bedrijf maakte bekend dat de omzet in het derde kwartaal is gestegen. Ook werd het concern iets positiever over de winstverwachting voor heel 2017. Beleggers hadden echter op meer gehoopt.

Technologieconcern IBM verloor 0,3 procent nadat bekend werd dat Berkshire Hathaway, het bedrijf van investeerder Warren Buffett, zijn belang in het technologieconcern met ongeveer een derde heeft verkleind.

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, leverde om een soortgelijke reden aan beurswaarde in. Miljardair George Soros heeft zijn gehele belang in de onderneming verkocht. Ook kreeg Snap een afwaardering. Het aandeel verloor in de vroege handel 2,2 procent.