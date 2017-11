Aandeel Altice uitschieter op rood Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een verlies van 0,6 procent op 538,49 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 813,06 punten.

Ook elders in Europa gingen graadmeters omlaag. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in.

Altice

Altice maakte een koerssprong van bijna 8 procent. Het bedrijf maakte bekend werk te gaan maken van het terugdringen van schulden en niet te kijken naar acquisities.

Daarbij kunnen niet-kernactiviteiten worden afgestoten. Het kabel- en telecomconcern verloor de afgelopen tijd juist fors aan beurswaarde vanwege tegenvallende cijfers en zorgen bij investeerders over de hoge schuld. Deze bedraagt bijna 50 miljard euro.

Gemalto

Digitaal beveiliger Gemalto boekte ook een duidelijke plus. Het aandeel ging 2,4 procent omhoog. Grootste daler in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize met een verlies van 1,5 procent.

Verder stonden Boskalis, SBM Offshore en Shell bij de sterkste dalers. Bij de middelgrote fondsen sloot natuurvoedingsbedrijf Wessanen de rij met een min van 2,8 procent.

PostNL

PostNL speelde 1,6 procent aan beurswaarde kwijt. FNV gaat volgende week acties op touw zetten bij het postbedrijf. De vakbond is boos, omdat PostNL geen gehoor heeft gegeven aan een ultimatum voor een ander cao-bod.

Bij de kleinere bedrijven zakte Stern Groep bijna 4 procent. Volgens de autogroep wordt het moeilijk om dit jaar het recordresultaat van 2016 te evenaren. Op de lokale markt verloren softwarebedrijf Tie Kinetix en wetenschappelijk uitgever Brill respectievelijk 13 en 4 procent na inzage in de boeken.

Airbus

Airbus dikte 2,4 procent aan in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer heeft op de luchtvaartshow in Dubai zijn grootste order ooit aangekondigd. De Amerikaanse investeerder Indigo Partners heeft in totaal 430 vliegtuigen besteld. Daarmee is een bedrag van bijna 50 miljard dollar gemoeid.

De euro was bij de slotbel 1,1797 dollar waard, tegen 1,1771 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 55,34 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 61,81 dollar per vat.