Japanse beurs sluit flink lager

Ook elders in het Verre Oosten deden de beursgraadmeters een stap terug.

In Tokio eindigde de hoofdindex 1,6 procent lager op 22.028,32 punten, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie van 1,4 procent in het derde kwartaal. Oliegerelateerde bedrijven als Inpex en Japan Petroleum Exploration kampten echter met de gedaalde olieprijs en verloren respectievelijk 3,7 en 4,2 procent.

De Japanse banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group daalden 0,8 en 1,5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De automakers Toyota en Honda zakten 2,4 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent, onder aanvoering van de energiebedrijven. De Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in.