GE en Altice USA verliezers op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 23.409,47 punten. De brede S&P sloot 0,2 procent in de min op 2578,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent naar 6737,87 punten.

Bij de bedrijven viel het op dat GE bijna 6 procent moest inleveren. Het concern ging maandag ook al fors omlaag. GE kondigde toen onder meer een nieuwe strategie aan waarbij bedrijfsonderdelen worden afgestoten. Ook werd het dividend verlaagd.

Altice USA

Altice USA moest het eveneens ontgelden. De Amerikaanse tak van het Franse Altice verloor in New York ruim 8 procent aan beurswaarde, nadat duidelijk werd dat de activistische belegger Jana Partners uit het bedrijf is gestapt. Altice zelf heeft op de beurs in Amsterdam de laatste tijd al flinke klappen gekregen. De beurskoers is in een duikvlucht beland na tegenvallende cijfers en zorgen over de hoge schuld.

Amerikaanse beleggers verwerkten verder onder meer kwartaalcijfers van Home Depot, die 1,6 procent won. 's Werelds grootste doe-het-zelfketen profiteerde wederom van het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt en zette extra omzet in de boeken in de nasleep van orkanen die delen van de VS teisterden.

Advance Auto Parts

Advance Auto Parts kwam ook met resultaten. De verkoper van auto-onderdelen won een dikke 16 procent. Koopjesretailer TJX en sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods verloren na het openen van de boeken respectievelijk 4 en 3 procent.

Ook Buffalo Wild Wings stond in de schijnwerpers. De keten van sportbars kreeg er 24 procent aan beurswaarde bij vanwege berichten dat investeerder Roark Capital een bod heeft gedaan op de onderneming van meer dan 2,3 miljard dollar. Roark is al eigenaar van onder meer fastfoodketen Arby's en Carl's Jr.

De euro was 1,1795 dollar waard, tegen 1,1771 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,6 procent in prijs tot 55,27 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 61,71 dollar per vat.